Stiri pe aceeasi tema

- ”In vederea armonizarii cadrului de reglementare existent cu prevederile legislatiei nationale si europene si in raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, in sedinta de astazi a Comitetului de Reglementare…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat joi ca a aprobat un ordin pentru simplificarea facturii de energie electrica, astfel ca va exista un nou model. De asemenea, vor fi impuse reguli pentru furnizorii care emit cu intarziere facturile.

- "In vederea armonizarii cadrului de reglementare existent cu prevederile legislatiei nationale si europene si in raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat, in sedinta de astazi a Comitetului de Reglementare…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat joi Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal, a conditiilor generale de furnizare a energiei electrice in regim de

- Se schimba facturile la curent. Model nou și reguli de furnizare a energiei electrice, propuse de ANRE. DOCUMENTE ANRE pregatește noi modificari de interes pentru consumatori. Acestea vizeaza contractul-cadru de furnizare a energiei electrice, modelul de factura pentru clienții casnici și condițiile…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat modificari consistente la regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care intaresc drepturile acestora in scopul de a completa masurile de protectie, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. Modificarile…

- Zeci de mii de consumatori, persoane fizice dar si firme, au depus, in cursul anului trecut, la Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), sesizari referitoare la activitatea companiilor din domeniul energiei electrice si gazelor naturale. Numarul reclamatiilor este cu 64% mai…

- „Niciodata nu au venit facturile, practic, n-au venit deloc. De cand au inceput procedurile astea nu au venit deloc”, a spus un client Hidroelectrica.Iar in aceasta situație sunt mulți romani. Schimbarile aduse de autoritați ordonanței de urgența privind plafonarea prețurilor energiei electrice au creat…