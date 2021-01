Se schimbă condițiile de călătorie pentru Bulgaria! Testul PCR devine obligatoriu Bulgaria a schimbat condițiile de calatorie pe teritoriul țarii. Din 29 ianuarie toți cei care vor sa intre in Bulgaria trebuie sa prezinte un test negativ pentru coronavirus. Noua regula este in vigoare pana la sfarșitul lunii aprilie. Testul PCR trebuie sa fie efectuat cu 72 de ore inainte de calatorie. Autoritațile bulgare au anunțat și o etapa de relaxare a restricțiilor. Școlile, mallurile si salile de sport se redeschid de la inceputul lui februarie. Barurile si cluburile de noapte raman insa inchise. Masura implementata de Bulgaria face parte din pachetul de masuri implementate pentru limitarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

