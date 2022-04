Stiri pe aceeasi tema

- Cu un bogat trecut infracțional și cu cateva condamnari la activ, un barbat in varsta de 30 de ani din Marașești a primit o noua sentința de inchisoare cu executare pentru un „gest” pe care l-a facut in urma cu doi ani. Sentința l-a prins tot in inchisoare, unde executa o pedeapsa de peste 4 […] Articolul…

- Istoria, pentru Iasi, incepe la 1408. Inaintea atestarii documentare, localitatea este cu siguranta mult mai veche, vorbim de spatiul mitic, arheologic, al povestilor posibile, esentiale totusi pentru desenarea contextului de autenticitate al orasului. Prin urmare sunt peste sase sute de ani de administrare…

- Facultatea de Arhitectura „G.M. Cantacuzino" va fi in aceasta saptamana gazda unei expozitii inedite intitulate „FRAU ARCHITEKT. Peste 100 de ani de creativitate feminina - Arhitecte de exceptie din Germania si Romania". Evenimentul expozitional este organizat de Centrul Cultural German Iasi, in parteneriat…

- In data de 1 aprilie, militarii Brigazii 9 Mecanizata ,,Marasesti au participat la un ceremonial militar si religios, cu ocazia aniversarii a 113 ani de la infiintarea Regimentului 36 Infanterie ,,Vasile Lupu, in localitatea Mihail Kogalniceanu.Scurt istoric al Regimentului 36 Infanterie "Vasile Lupu":La…

- Competiția naționala „Din școala spre realitate prin Firma de Exercițiu” a fost organizata de Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba –Iulia, in perioada februarie 2022, in cadrul proiectului POCU 132931 „Azi elev – maine angajat”, participarea și jurizarea realizandu-se online. Liceul Tehnologic…

- Un accident de circulatie s-a produs miercuri seara, in jurul orei 18:15, la intersectia Soselei Vestului cu strada Cantacuzino. Au fost implicate un autoturism si o Ambulanta. Ambele masini au fost serios avariate. Se pare ca vinovat de producerea accidentului este soferul autoturismului,…

- BULETIN DE PRESA Retinut de politisti dupa ce ar fi condus baut si cu permisul anulat La data de 03 februarie a.c, in jurul orei 20.30, o patrula de politie din cadrul Biroului Ordine Publica Onesti au depistat in trafic, pe strada Marasesti, din localitate, un barbat, de 50 de ani, din comuna Barsanesti,…

- Barbat depistat in timp ce folosea un cod QR al altei persoane La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 13.20, polițiștii Secției nr.1 de poliție Ploiești au fost sesizați de catre jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova, cu privire la faptul ca, in timp ce se aflau…