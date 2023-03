Stiri pe aceeasi tema

- MInistrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca va fi relansat contractul pentru construirea Variantei Ocolitoare Timisoara Sud, in contextul in care CNAIR, prin D.R.D.P. Timisoara, a transmis astazi spre validare in SEAP documentatia pentru lansarea noii licitatii pentru finalizarea lucrarilor…

- Lucrarile din cadrul contractului CL-3 – „STAȚIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STAȚIA DE EPURARE CAMPIA TURZII” au fost finalizate. In cadrul contractului CL-3 au fost realizate proiectarea și execuția de lucrari de modernizare a liniei namolului de la Stația de epurare Campia Turzii, respectiv o stație…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-16, iar pe durata lor se va opri furnizarea apei pe 14 martie in Uivar, pe 15 martie in Otelec și pe 16 martie in Pustiniș. Lucrarile de spalare urmaresc…

- Ieri s-a publicat anunțul privind licitația pentru construirea drumului expres care face legatura intre DN1 (Tureni) și Autostrada A3 Transilvania. Valoarea estimata a contractului pentru noua șosea de mare viteza din Cluj este de 569,23 de milioane de lei. ”Durata contractului este compusa din: perioada…

- Lucrarile la Podul peste raul Someș- amplasament str. Ștrandului au avansat. Stadiul de realizare a investiției este in procent de 63%. ”Construcția podului este cea mai importanta investiție derulata de municipiul Satu Mare, in valoare de aproape 200 de milioane de lei. Centura municipiului Satu Mare,…

- ”Pas important pentru modernizarea Garii de Nord din Bucuresti! CFR SA a transmis spre SEAP documentatia pentru licitatia contractului de proiectare si executie destinat primei faze de modernizare a Garii de Nord. Dupa validare, contractul cu o valoare estimata de peste 471 de milioane de lei (fara…

- Cu banii primiti prin Programul „Anghel Saligny", administratia comunei Scanteia a lansat procedura de atribuire a contractului de extindere a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare. Anuntul de licitatie a fost afisat in prima zi de Craciun pe platforma electronica de achizitii publice, de…

- Catedrala mitropolitana a Banatului din Timișoara, 86 de ani de la sfințirea fundamentului Simbol al Banatului și al intregii Ortodoxii romane, Catedrala Mitropolitana din Timișoara a implinit in 20 decembrie 86 de ani de la slujba de sfințire a fundamentului. Dupa decizia istorica de la 23 aprilie…