ISU Ialomita: Comunicat de presa - 11.06.2021

Nr.98 din 11 iunie 2021 BULETIN INFORMATIV Accident rutier produs in municipiul Urziceni.Astazi, in jurul orei 12:40, salvatorii de la Detasamentul de pompieri Urziceni au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma la un accident rutier produs in municipiul Urziceni, in care au fost implicate un… [citeste mai departe]