- Imaginile de pe digul de est din Portul Midia arata exact momentul in care cablurile macaralei Neptun s-au rupt. Nava ajunsese la o inclinație de aproape 45 de grade, moment in care unul dintre borduri a cedat, iar tensiunea pusa in cabluri a facut ca și acestea sa se desprinda. Reprezentanții GSP au…

- Portul Midia: A inceput operațiunea de ridicare a navei pline cu oi moarte Foto: Sorin Cealara. În Portul Midia de la Marea Neagra a început operatiunea de aducere pe linia de plutire a navei cu peste 14 mii de oi la bord, care s-a rasturnat la sfârsitul lunii noiembrie.…

- Midia: Pregatiri pentru operatiunea de „verticalizare a navei care a esuat” Foto: Sorin Cealera O barja semi-submersibila a ajuns ieri în Portul Midia, având la bord utilajele necesare operatiunii de verticalizare a navei care a esuat, pe 24 noiembrie, cu aproape 15.000 de oi la bord.…

- Campanie impotriva exportului de animale vii dupa dezastrul de la Midia Foto: Sorin Cealera Unele organizatii pentru drepturile animalelor anunta ca vor lupta si anul viitor pentru interzicerea exportului cu animale vii. Ele atrag atentia ca, la mai bine de o luna de la accidentul din Portul Midia,…

- Nava straina care s-a rasturnat in Portul Midia Foto: Sorin Cealera Nava straina care s-a rasturnat în Portul Midia pe 24 noiembrie, având la bord aproape 15.000 de oi, nu a putut fi remorcata la mal nici pâna astazi. Dupa ce armatorul a ramas indiferent la solicitarile…

- Romanii vor putea trece Dunarea, in Serbia, cu bacul Foto: Arhiva. Momentul în care vom putea trece Dunarea cu bacul de la Moldova Noua, România în Golubac, Serbia se apropie. Primarul orașului Moldova Noua, Adrian Torma a anunțat pe pagina sa…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca la nava esuata in Portul Midia, care transporta peste 14.000 de oi, urmeaza sa fie facuta o noua decupare pentru a se verifica daca mai exista animale vii. Daca nu, operatiunea de salvare a oilor va fi incheiata, iar animalele…

- Crescatorii de animale solicita o ancheta urgenta a institutiilor responsabile si pedepsirea celor vinovati de dezastrul transportului maritim de animale vii din Romania, cand un vas incarcat cu 14.600 de ovine s a scufundat partial in portul Midia.Membrii ACEBOP sunt consternati de dezastrul transportului…