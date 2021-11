Reluarea activitații in școlile și liceele timișorene repornește și transportul școlar special, derulat de Societatea de Transport Public Timișoara. Graficele de circulație sunt disponibile online. Incepand de luni, 08 noiembrie, odata cu reluarea cursurilor in invatamantul preuniversitar, elevii care studiaza pe raza municipiului Timisoara vor avea la dispozitie liniile de transport scolar destinat exclusiv lor. ... The post Se reia circulația microbuzelor pe traseele de transport școlar appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .