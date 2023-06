Stiri pe aceeasi tema

- Transalpina se va deschide circulatiei weekend-ul viitor, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scriosteanu. Lucrarile de curatare a DN 67C, Transalpina, sunt aproape finalizate, astfel ca weekend-ul viitor soseaua va fi deschisa circulatiei, integral, potrivit News.ro .…

- Cea mai inalta sosea din Romania, Transalpina, va fi redeschisa circulatiei, integral, weekendul viitor, spune secretarul de stat Irinel Ionel Scriosteanu. Lucrarile de curatare sunt aproape finalizate. Pentru ca a nins pana in urma cu trei saptamani, in unele locuri, stratul de zapada a avut chiar…

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi torentiale, cu cantitati de apa intre 40 si 50 litri pe metrul patrat, pana miercuri seara, in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Gorj, Valcea, Alba si Arad. In zece judete din Banat, sudul Crisanei, vestul Transilvaniei, Oltenia si din zona de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari de cod portocaliu, pana la ora 20.00, de furtuni grindina in patru judete.Cantitatile de apa vor fi de 40-70 litri pe metru patrat, in intervale scurte de timp in: Caras-Severin, Timis, Hunedoara, Arad. Totodata, va fi Cod galben de ploi si furtuni,…

- Sindicatul din Institutul National de Statistica Bucuresti – SINSB, membru al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, organizeaza pichetarea sediului Parlamentului, incepand cu ora 10:00 si a sediului Institutului National de Statistica Bucuresti (INS), incepand cu ora 11:45.La aceste…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit miercuri programul actiunilor de protest si va incepe strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, in 15 iunie, a declarat, pentru Agerpres, Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti. Astfel, in data de 23 mai, de la ora 11:00, va…

- Vremea rea se prelungește pana joi, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie, temperaturile minime urmand sa se situeze intre minus 10 și 0 grade Celsius in toata țara. In acest interval pot aparea bruma și inghețul la sol, iar la munte va fi viscol. Scaderea accentuata a temperaturilor afecteaza…