Marius Budai, ministrul Muncii a venit cu explicații referitor la stadiul in care se afla reforma recalcularii pensiilor și eliminarea inechitaților.

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat ca au fost evaluate peste 2,6 milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de dosare, la un eveniment de specialitate, citat de Agerpres. Intrebat daca ar putea creste pensiile mai mici, el a raspuns ca aceasta discutie este neconstitutionala.…

- Așa cum, in nenumarate randuri, am mai scris, discrepanțele din sistemul de pensii romanesc a fost și este una din marile probleme. Deși nerecunoscuta, problema a persistat, creand adevarate dezechilibre in sumele primite de romanii ieșiți la pensie. Dar, se pare ca noul minstru al Muncii, Marius Budai,…

