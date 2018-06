Se pregătește ATACUL împotriva băuturilor energizante! Proiectul Guvernului Potrivit proiectului de act normativ, comerciantii nu vor mai avea voie sa vanda bauturi energizante copiilor sub 18 ani, conform unui proiect de act normativ publicat astazi de Ministerul Sanatatii (MS). Cine incalca aceasta lege primeste amenzi cuprinse intre 5.000 si 25.000 de lei. Actul normati prevede urmatoarele: “se interzice vanzarea bauturilor energizante persoanelor cu varsta sub 18 ani, se interzice comercializarea bauturilor energizante prin automate , se interzice comercializarea bauturilor energizante in unitati sanitare, in incinta si la o distanta mai mica de 50 metri fata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

