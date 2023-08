Stiri pe aceeasi tema

- Patru brigazi romanesti de arbitri, conduse de Radu Petrescu, Istvan Kovacs, in Liga Campionilor, de Horatiu Fesnic in Europa League si de Andrei Chivulete in Europa Conference League, au fost delegate la meciuri din turul al treilea preliminar al cupelor europene la fotbal, potrivit site-ului UEFA.Petrescu…

- Aproape nimeni nu crede ca Levadia poate produce surpriza la Tg-Jiu. Atat la casele de pariuri din Romania, cat si la cele din Estonia, Pandurii are o cota mica la calificare, in jur de 1.15-1.17. Si asta pentru ca Levadia nu are deloc un record de i...

- Pandurii nu au decis inca daca vor trimite un spion la meciul retur de joi dintre Levadia Tallinn si Bala Town din turul 1 preliminar al Europa League. „Nu am stabilit inca 100%, e posibil sa mergem la Tallinn, e posibil sa nu mergem. Daca nu mergem,...

- Organizata la Tg-Jiu timp de 3 zile, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar la fotbal pe teren redus si-a decis ieri campioana. LPS Arad s-a impus in finala cu 3-2 in fata celor de la Braila. Pandurii au ochit deja un jucator de la Arad. Desi s-a or...

- Pandurii sunt inca prinsi intre Europa League si Liga Campionilor. UEFA nu a anuntat verdictul in cazul Stelei, dar a dat un prim semn care nu e incurajator pentru echipa campioana. Forul european a eliberat lista provizorie a echipelor participante...

- UEFA a confirmat ieri oficial ca Pandurii poate juca turul 2 preliminar la Tg-Jiu pe stadionul Municipal. Cu doua conditii insa. Clubul sa asigure deplasarea oficialilor UEFA si a arbitrilor de la Sibiu la Tg-Jiu, dar si a echipei oaspete de la Craio...

- Pandurii se afla in fata celui mai important meci din istoria de 51 de ani a clubului. In cazul unei victorii diseara cu Astra, gorjenii incheie sezonul in postura de vicecampioni. Nici un egal nu e de neglijat. Ii duce pe panduri in Europa League de...

- Marius Șumudica, 52 de ani, antrenorul celor de la Al-Raed, o formație de jumatatea clasamentului din Arabia Saudita, a rememorat, intr-un episod de colecție al podcastului „Profu' de Sport”, greutațile majore cu care s-a confruntat in perioada petrecuta la Astra Giurgiu. Dincolo de neajunsuri, Șumudica…