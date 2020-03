Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat, la o intalnire care a avut loc la Primaria Capitalei, ca e nevoie de testarea a 10.514 persoane din București, ca o masura de prevenție a raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus.

- Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat, joi, la intalnirea pe care a avut-o la Primaria Capitalei ca virusul nu se transmite prin intepatura sau muscatura de insecte. Intrebarea a venit din partea multor persoane in contextul incalzirii vremii.

- Romanii din strainatate care se pregatesc sa vina acasa de Paste ar trebui sa se gandeasca de doua ori la acest lucru. Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Matei Bals din Capitala, ii avertizeaza, mai ales pe cei cei din Italia, sa ia in calcul ca s-ar putea ca, in loc sa stea cu cei…

- "Am pus la dispozitie o locatie pentru persoanele car se afla in carantina in aceasta perioada timp de 14 zile. Lcatia a fost pusa la dispozitie de catre Primaria Capitalei. Este un secret de serviciu, nu pot sa va dau adresa", a spus aceasta in legatura cu virusul care a starnit panica printre romani.…