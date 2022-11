Dinamovistul Bela Bartha și stelistul Ciprian Matei au prefațat in mod inedit meciul ”șoc” al Diviziei A1 la volei, Dinamo – Steaua, programat duminica. Meci șoc in campionatul Diviziei A1 la volei masculin! Favorite la titlu, eternele rivale Dinamo și Steaua se vor intalni duminica intr-o partida pe ”viața și pe moarte”. Meciul va avea loc de la ora 15.00 și va fi in direct la TVR 3. Prieteni in afara terenului, dar rivali in timpul meciului, dinamovistul Bela Bartha și stelistul Ciprian Matei au acceptat provocarea de a se antrena impreuna in centrul Bucureștiului, langa Arcul de Triumf. Coechipieri…