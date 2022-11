Se naște o nouă instituție – Biroul Militar din Ungaria! Se naște o noua instituție – Biroul Militar din Ungaria! Astfel, Ungaria urmeaza sa intemeieze Biroul Militar al premierului, ce se va afla sub „obladuirea” directa a lui Viktor Orban, potrivit Nepszava . De ce a fost luata masura? Acum, in plin razboi in Ucraina? Nu e foarte clar. Oficial, masura a fost luata deoarece guvernul vrea sa intareasca forțele armate. Biroul Militar o sa se ocupe de susținerea activitații premierului și indeplinirea atribuțiilor pe care le are. Se naște o noua instituție: Cu ce se va ocupa Biroul Militar ”Biroul Militar indeplinește sarcinile definite de premier cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

