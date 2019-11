Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi seara, in centrul municipiului Suceava si-a facut aparitia un imens molid, care va fi impodobit si folosit ca pom de Craciun.Impresionantul conifer, inalt cat un bloc turn, a fost adus de la Stulpicani, fiind cumparat de Primaria Suceava de la Directia Silvica Suceava, impreuna cu ...

- In ședința ordinara a lunii octombrie condusa de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, alaturi de care s-au aflat vicepreședinții Ioan Doru Dancuș și George Moldovan, dar și secretarul județului, Aurica Todoran, consilierii județeni au fost de acord cu participarea instituției la realizarea…

- Radu Terinte, fostul manager al Spitalului de Copii „Sf. Maria", raspunde acuzatiilor formulate de Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean, in timpul conferintei de presa de alaltaieri (CITESTE AICI). Acesta sustine ca, in ultima perioada, presedintele CJ „improasca cu noroi imaginea unui om,…

- Omul modern isi are originea in nordul statului african Botswana, un nou studiu publicat de revista Nature identificand astfel o zona exacta din Africa din care au pornit mai multe valuri de migratie in urma cu 130.000-110.000 de ani.Africa este considerata de mult timp ca locul in care poate…

- Stocurile de material antiderapant existente la Sectia de Drumuri Nationale (SDN) Campulung Moldovenesc pentru iarna 2019-2020 sunt insuficiente, a informat in cadrul Colegiului Prefectural de vineri seful SDN, Liliana Dranca. Ea a precizat ca pe stoc sunt 4.970 de tone de sare, fata de cele 14.000…

- Un monument dedicat eroilor care și-au sacrificat viața in luptele din Valea Jiului a fost ridicat in Varful Straja, la peste 1800 de metri altitudine. Cunoscut este faptul ca in Valea Jiului, s-au dat batalii crancene in urma cu mai bine de 100 de ani, iar munții inca poarta urmele jertfei eroilor.…

- BATALIA BANNERELOR… Zilele acestea, pe toate drumurile judetului puteti vedea multa reclama politica. Strazile cele mai importante sunt impanzite de afise electorale, chiar daca oficial mai sunt aproape doua saptamani pana la startul campaniei. De departe, lupta cea mai apriga se duce la Negresti, acolo…

- Vara sau iarna, in tara sau peste oceane, Fuego a onorat o gramada de comenzi si a impodobit orice i se cerea, fie ca era vorba de brad, palmier sau un simplu tufis. Unui milionar roman stabilit in jungla amazoniana i-a umplut de globuri si beteala o liana lunga de 30 de metri, la umbra careia a cantat…