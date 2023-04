Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularea și vanzarea autovehiculelor se vor putea face online, iar procedura pentru radiere va fi optimizata și facilitata, potrivit unui proiect de modificare a Codului Rutier, lucrat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Ordonanța de Urgența care…

- Inmatricularea și vanzarea autovehiculelor se vor putea face online, iar procedura pentru radiere va fi optimizata și facilitata, potrivit unui proiect de modificare a Codului Rutier, lucrat de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii.

- Inmatricularea si radierea autovehiculelor s-ar putea face online conform unui proiect de ordonanta care a fost pus in consultare publica, co-initiat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit proiectului, MAI urmeaza sa creeze o platforma dedicata…

- Inmatricularea mașinilor se va putea realiza online, la fel ca și radierea acestora, daca un proiect de lege va fi aprobat. Operațiunile se vor realiza prin portalul guvernamental ghișeul.ro. Inmatricularea si radierea autovehiculelor s-ar putea face online conform unui proiect de ordonanta care a fost…

- Dezvoltatorii au explicat ca ION inca se afla in faza de invațare și mai dureaza pana va reuși sa ofere soluții. In condițiile in care oamenii se așteapta de la ION sa le raspunda la intrebari, consilierul premierului le repeta.Ministrul Cercetarii, Sebastian Burduja, a transmis ca așteptarile fața…

- Guvernul va putea infiinta, in numele statului, societati cu capital de stat in Romania si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislative in domeniul ajutorului de stat, la propunerea ministerelor de resort in al caror domeniu de specialitate se incadreaza obiectul principal de activitate…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, anunta lansarea cererii de propuneri pentru "Sprijin sub forma de granturi pentru competente digitale", aferent Investitiei I19 ndash; Scheme dedicate perfectionarii recalificarii angajatilor din firme,…

- CARAȘ-SEVERIN – Incepand din 1 februarie, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.ro, dupa cum informeaza Poliția județului! Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii au operaționalizat proiectul pilot privind…