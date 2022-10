Stiri pe aceeasi tema

- La iarna, cateva mii de studenți din București ar putea invața de acasa. Facultatea de Litere a anunțat deja ca, din cauza scumpirilor la gaze și energie, numeroase cursuri vor fi online din decembrie pana in martie.Și alte facultați vor lua aceeași decizie dupa ce conducerea Universitații a anunțat…

- Oana Roman locuiește impreuna cu Marius Elisei, partenerul ei, și Isabela, fiica lor, intr-o vila din nordul Bucureștiului care are și o gradina generoasa. Intr-un interviu pentru Fanatik, vedeta a dezvaluit ca ia in calcul sa iși vanda casa și sa iși achiziționeze una mai mica. Nu ar face asta din…

- Un nou sondaj a scos la iveala amploarea crizei costului vieții cu care se confrunta europenii, indicand faptul ca majoritatea alegatorilor din cele mai mari patru țari din Europa se așteapta la tulburari sociale și la proteste publice in luna septembrie. Sondajul, publicat de More in Common vineri…

- O familie din Botosani isi construieste propria casa eco, din lut si baloti de paie, dupa modelul locuintelor taranesti de acum un secol. Avantajele sunt nenumarate, spune barbatul, inclusiv costurile la utilitati fiind comparabile cu cele ale unei garsoniere. Alexandru Nemtoiu este un botosanean de…

- Zeci de mii de britanici refuza sa iși plateasca facturile la energie in semn de protest fața de creșterea tarifelor. Multe din Marea Britanie se intreaba daca iși vor putea permite sa plateasca facturile la energie in viitorul apropiat. Dupa o creștere de 54% a plafonului de preț pentru gaze și electricitate…

- Cele mai multe familii din Republica Moldova, sau circa 680 de mii, se incalzesc iarna cu lemne sau carbune. Altele 285 de mii - cu gaze naturale, iar circa 165 de mii - au incalzire centralizata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Moralul mediului de afaceri german a inregistrat o scadere peste asteptari in luna iulie, pe fondul ingrijorarilor ca inflatia record si livrarile limitate de energie din Rusia vor arunca cea mai mare economie europeana intr-o criza, arata rezultatele sondajului lunar publicat de institutul Ifo.

- Guvernul a aprobat cresterea costurilor pentru investitiile cu fonduri europene in infrastructura pentru ca marii constructori au avertizat ca, altfel, vor fi nevoiti sa suspende lucrarile pe santiere.