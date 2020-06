Se majorează salariul minim într-o țară europeană. Mii de români sunt acolo Potrivit DPA, salariul minim in Germania trebuie majorat gradual, la 10,45 euro (11,76 dolari) pe ora pana la mijlocul anului 2022, se arata in raportul publicat marti de comisia insarcinata sa evalueze aceasta problema. Votul in comisie privind necesitatea majorarii salariului minim a fost unanim. Din comisie fac parte reprezentanti ai sindicatelor, industriei si academicieni. Guvernul de la Berlin urmeaza sa includa in legislatie recomandarile comisiei. Coalitia guvernamentala condusa de Angela Merkel a votat in 2014 o lege, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2015, privind introducerea salariului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

