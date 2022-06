Se lucrează sâmbătă la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Sase ghisee vor fi deschise intre 08:10 si 15:30 si sunt asteptate fara programare solicitarile pentru inmatriculari (nu se prelucreaza permise de conducere in aceasta sambata). „Este o presiune generala in Timis pe tot ce inseamna inmatriculari, permise, examene auto, pasapoarte, avize de la Inspectoratul pentru Imigrari. Principalul motiv ține de numarul mare de solicitari […] The post Se lucreaza sambata la Serviciul de Permise si Inmatriculari appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stabilita de Adunarea Generala a ONU, in anul 1972, cu prilejul Conferinței de la Stockholm privind Mediul, Ziua Mondiala a Mediului (World Environment Day) este marcata, in fiecare an, pe data de 5 iunie. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș organizeaza cu ocazia Zilei Mondiale…

- Prefectul de Timiș e ferm hotarat sa reduca pe cat posibil timpii de așteptare pentru serviciile publice oferite cetațenilor de departamentele subordonate instituției. Ca atare, cei de la Serviciul de Permise și Inmatriculari lucreaza pentru popor și cererile acestuia și in aceasta sambata. Vor fi șase…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca a dispus ca Serviciul de Permise si Inmatriculari sa lucreze și sambata, 4 iunie. „Sase ghisee vor fi deschise intre 08:10 si 15:30 si sunt asteptate fara programare solicitarile pentru inmatriculari (nu se prelucreaza permise de conducere in aceasta…

- In perioada 16-22.05.2022, polițiștii rutieri au acționat in județul Timiș pentru pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. Pe parcursul saptamanii trecute, polițiștii au avut ca obiective verificarea legalitații transportului rutier de persoane, combaterea comportamentului agresiv, combaterea…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați din județul Timiș. Ca urmare, in perioada 24-26 mai, intre orele 9-15, se va intrerupe zilnic alimentarea cu apa in localitatea Giarmata dupa urmatorul program: pe 24 mai, pe strazile Iohani și Traian…

- Un incendiu de vegetație uscata și stuf a izbuncit sambata dupa-amiaza langa localitatea Crișan, județul Tulcea. Mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului pentru a stinge flacarile, insa nu exista pericolul ca focul sa se extinda la casele localnicilor, a transmis pentru Libertatea…

- Dispariția unui tanar de 31 de ani din orașul vasluian Negrești este investigata de polițiști, dupa ce familia a anunțat ca acesta nu a mai ajuns acasa de trei zile. Barbatul a disparut chiar in ziua in care un echipaj de poliție l-a surprins in trafic sub influența bauturilor alcoolice. A fost condus…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.626 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.117 mai puțin decat in ziua anterioara. 180 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de […] The post Numar…