- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Azi s-a tras la sorti tintarul pentru sezonul 2022-2023 din Liga 2. Prima etapa are loc pe 6 august. Sezonul regular va avea 19 etape si se va juca doar in sistem tur In play-off se vor califica primele 6 echipe. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare in prima etapa, pe terenul…

- Universitatea Cluj revine pe prima scena a fotbalului romanesc și va avea un duel de foc, in deplasare, pe terenul celor de la FCSB. Campionii de la CFR Cluj vor evolua, in Gruia, impotriva Rapidului, in prima etapa a SuperLigii de fotbal, noul nume al Ligii I, care este programata in perioada 15-18…

- Cristina Neagu (33 de ani) vorbește despre marea problema pe care a avut-o CSM București. La capatul unui sezon in care CSM București a ratat calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, a pierdut campionatul in fața Rapidului și a caștigat doar Cupa Romaniei, Cristina Neagu spune ca echipa a avut…

- Meciul decisiv dintre Dinamo și Universitatea Cluj va fi condus de arbitrul Adrian Cojocaru (42 de ani). Returul barajului dintre Dinamo și Universitatea Cluj se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT AICI!In tur, Universitatea Cluj s-a impus cu 2-0. Dinamo joaca duminica cel mai important meci…

- Deși au incercat din rasputeri sa joace ultima etapa a campionatului pe stadionul Ghencea, roș-albaștrii nu au reușit. Astfel, meciul dintre FCSB și CFR Cluj se va disputa la Buzau, exact cum a relatat și Puterea.ro zilele trecute. Anunțul locației unde va avea loc meciul dintre FCSB și CFR Cluj, de…

- Dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-1, Dumitru Dragomir s-a aratat deranjat de faptul ca echipa roș-albastra nu poate disputa meciul cu CFR Cluj in București. FCSB – CFR Cluj, meciul care poate decide campioana, se va juca, cel mai probabil, la Buzau, Arena Naționala fiind inchisa pentru Saga Festival.…

- Alb-violeții antrenați de Gonzalo Tajuelo Molina-Prados intalnesc CSM Bucuresti, de la ora 12,30, la Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara, in ultima zi a turneului Play-off Tineret.