- Medicii veterinari sunt la datorie in aceasta perioada, pentru a ajuta oamenii sa evite evenimentele neplacute de sarbatori. In Drobeta Turnu Severin sunt deschise zilnic trei centre, unde oamenii pot merge cu o proba de carne de porc pentru analize.Cei care vor sa pastreze tradiția și sa taie porcul…

- Roata panoramica amplasata in targul de Craciun din Constanța s-a blocat vineri seara. Oamenii care se aflau in ea au inceput sa țipe și au sunat speriați la 112. In ea se aflau 16 adulți și 29 de copii. „In aceasta seara, prin apel unic la 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului…

- Udatul:Un obicei popular in aceasta zi este "udatul," care consta in stropirea cu apa a persoanelor, animalelor și a caselor. Tradiția are o semnificație purificatoare și de purificare a spiritului pentru a aduce noroc și protecție impotriva forțelor rele. Oamenii obișnuiesc sa foloseasca apa din fantani…

- Deși inca nu s-a incheiat luna noiembrie, marile orașe din țara și strainatate s-au grabit deja sa inaugureze targurile de Craciun, astfel ca Primaria Arad... The post Noutatea ediției din 2023 a Targului de Craciun de la Arad va fi o roata inalta de 30 metri, in Piața Avram Iancu appeared first on…

- Marile orase intra in atmosfera de sarbatoare. La Craiova, aprinderea a peste doua milioane de luminite a anuntat deschiderea Targului de Craciun. Craiova se mandreste anul acesta cu cea mai mare și mai sofisticata roata panoramica instalata vreodata in Romania.

- Craiovenii s-au inghesuit in aceasta seara la inaugurarea Targului de Craciun, in ciuda frigului și a ploii marunte care a cazut pe tot parcursul zilei. Targul de Craciun din Craiova si-a deschide portile la ora 18.30, intr-o feerie de lumina. Targul de Craciun se desfașoara in perioada 17 noiembrie…

- Atractia principala a Targului de Craciun de la Craiova este prima roata panoramica hi-tech din Romania. Constructia are 40 de metri si are in centru un ecran LED pe care va fi rulata grafica video. Roata a fost construita in Olanda, anul acesta. Targul de Craciun de la Craiova se va deschide vineri.Roata…

- Nu a venit bine luna octombrie ca la Craiova a inceput impodobirea orasului pentru sarbatorile de iarna. Primarul a dezvaluit craiovenilor ce vor vedea la Targul de Craciun, a indemnat turistii sa isi faca rezervari la hoteluri pentru a vizita orasul si a publicat o fotografie cu bradul care va fi montat…