- In Barcelona a avut loc primul concert intr-un spațiu inchis. Artiștii au cantat in fata unui public de 20 de persoane. In Balcani și cinematografele incep sa-și deschida porțile, dar pentru un numar restrans de spectatori.

- Cate persoane pot participa la un “party” organizat intr-un aprtament, in timpul starii de alerta? Dar in aer liber? Ministrul de Interne, Marcel Vela, vine cu noi precizari. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis, intr-un video pe Facebook, ca numarul maxim de persoane care pot fi invitate la…

- Muzica e o nava, care transporta emoții și amintiri. Rolul artiștilor este acela de a se asigura ca acestea ajung in deplina siguranța și nealterate in sufletele oamenilor. Mihai Campineanu este „comandantul“ navei care poarta numele de Șuie Paparude. Trupa care a editat albumul de debut cu un sfert…

- Nelu Balașoiu a fost inmormantat joi, 23 aprilie, dupa ce in urma cu doar cateva zile, acesta s-a stins din viața in urma infectarii cu COVID- 19. Fiul artistului de muzica populara a postat un mesaj pe contul de socializare, unde a mulțumit tuturor pentru susținere. De asemenea, acesta a declarat ca,…

- Tenorul italian Andrea Bocelli susține astazi, in duminica Pastelui catolic un concert cu cantece religioase, sub deviza „Muzica pentru spereanța”. Evenimentul este organizat fara spectatori la Domul din Milano, oras situat in una dintre cele mai grav afectate regiuni ale lumii de pandemia de coronavirus.

- Zdob și Zdub, Igor Cuciuc, Cleopatra și Pavel Stratan, Valentin Uzun, Adrian Ursu, Dianna Rotaru, Mihai Budurin și formația Lemonique. Stam acasa și urmarim un mega concert. Artiștii preferați ai Vorbește Moldova astazi canta pentru telespectatorii noștrii.

- Caștigatorii Concursului Internațional George Enescu 2020 de la secțiunile vioara, violoncel și pian vor beneficia de un premiu special, nou introdus in pachetul competiției: un concert impreuna cu Orchestra...

- Liceul de Muzica "Tudor Jarda" Bistrita organizeaza in perioada 3-5 martie etapa zonala a Olimpiadei Nationale de Interpretare Instrumentala, clasele III-VIII. Participa 163 elevi din judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Bistrita-Nasaud. Probele sunt publice si se desfasoara dupa urmatorul…