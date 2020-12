Se intrerupe furnizarea energiei termice in Constanta. Vezi in ce zona Avarie Radet pe str, Verde, in arealul cuprins intre B dul Bratianu si zona Depozite.Datorita unei avarii aparute pe reteaua de transport pe str Verde, se opreste furnizarea energiei termice in arealul cuprins intre B dul Bratianu si zona Depozite.Echipele de interventie ale R.A.D.E.T Constanta au inceput lucrarile pe care le vor finaliza in cel mai scurt timp. Estimam reinceperea furnizarii energiei termice in cursul acestei seri."Va multumim de intelegere si ne cerem scuze consumatorilor ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Se opreste furnizarea energiei termice in arealul cuprins intre Casa de Cultura a Sindicatelor, Dacia si intersectia Capitol.Datorita unei avarii aparute pe reteaua de transport in zona intersectiei Bd. Alexandru Lapusneanu cu str. Bucuresti, se opreste furnizarea energiei termice in arealul cuprins…

- RADET Constanta estimeaza ca in jurul orei 19.00 va incepe furnizarea energiei termice in zona Far."Revenim cu informatii noi referitoare la anuntul dat anterior cu privire la avaria care a afectat punctele termice PT 149, 150, 153, 154, 155, 183 parte din zona Far.Au fost finalizate lucrarile de reparare…

- Au fost finalizate lucrarile de reparare a avariei din zona Statia de Salvare si se estimeaza inceperea furnizarii energiei termice in jurul orelor 16:00.Revenim cu informatii noi referitoare la anuntul dat anterior cu privire la avaria care a afectat punctele termice PT 68, 134, 135 din zona Statia…

- Au fost finalizate lucrarile de reparare a avariei in zona Casa de Cultura si se estimeaza inceperea furnizarii energiei termice in jurul orelor 19:00.Revenim cu informatii noi referitoare la anuntul dat anterior cu privire la avaria care a afectat punctele termice PT 59, 74, 75, parte din zona Casa…

- S au finalizat lucrarile din zonele Soveja, Tomis Nord, Faleza Nord. Se va relua furnizarea energiei termice in jurul orei 13.00. RADET Constanta a transmis noi informatii referitoare la anuntul dat ieri cu privire la avaria care a afectat zonele Soveja, Tomis Nord, Faleza Nord.Au fost finalizate lucrarile…

- Echipele de interventie ale R.A.D.E.T. Constanta au finalizat lucrarile de eliminare a avariei din zonele Capitol, Politia Judeteana."Estimam ca astazi, in jurul orelor 18:00 vom obtine parametri de calitate pentru furnizarea apei calde de consum si incalzire pentru toti consumatorii care au fost afectati…

- Echipele de interventie ale R.A.D.E.T. Constanta au finalizat lucrarile de eliminare a avariilor din zona Bratianu."Estimam ca astazi, in jurul orelor 16:00 vom obtine parametri de calitate ai apei calde de consum pentru toti consumatorii care au fost afectati de aceste lucrari.Pentru orice disfunctionalitate…

- Sunt afectate punctele termice 86, 160, 161, 247 din zona Bratianu. Potrivit unui anunt transmis de regia de termoficare "ca urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare pentru sezonul rece, R.A.D.E.T. Constanta aduce…