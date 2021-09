Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat luni, 27 septembrie, pe mai multe strazi din localitatea Ghiroda. Pentru cuplarea unor conducte noi la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea incepand cu ora 08:00 pe strazile: Dunarea, Prieteniei, Brateș, Foișor, Panselelor, Cimbrului și Zenit din ... The post Se intrerupe frunizarea gazului pe cateva strazi din comuna Ghiroda appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .