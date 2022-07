Stiri pe aceeasi tema

- Iți dorești sa cumperi un apartament la cele mai convenabile condiții și, totodata, sa ai control deplin asupra investiției tale? In premiera, NEWTON HOUSE Gradina Botanica lanseaza o oferta unica pe piața imobiliara din Moldova.

- SURSE: Petre Daea se intoarce la ministerul Agriculturii. Este singura opțiune agreata de taberele din PSD Petre Daea este prima opțiune a PSD pentru ministerul Agriculturii, dupa demisia lui Adrian Chesnoiu, implicat intr-un dosar de corupție. Informația a venit din partea unor surse din conducerea…

- Reforma sistemului fiscal din Romania, in viziunea PSD,un nou sistem fiscal bazat pe echitate și solidaritate sociala. Avand in vedere principiile de echitate și solidaritate sociala care trebuie sa fundamenteze reforma sistemului fiscal din Romania, in viziunea PSD este necesara o diferențiere a regimului…

- Cei mai mulți dintre parinții ucraineni (62%), aflați in Romania impreuna cu copiii lor, spun ca nevoile lor urgente sunt legate de accesul limitat la servicii medicale (62%), de lipsa resurselor financiare necesare procurarii de bunuri utile vieții de zi cu zi, cum ar fi imbracamintea, produse igienico-sanitare…

- Dupa doi ani de pandemie in care toți ochii au fost ațintiți asupra industriei pharma, a urmat razboiul din Ucraina, care blocheaza o serie de investiții in diferite parți ale lumii, incepand cu Rusia. Este și cazul Servier Pharma, care a pus in...

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a postat in social media un mesaj in care subliniaza ca ucrainenii care au fugit din calea razboiului se vor intoarce acasa si le multumeste polonezilor pentru prietenia aratata. Zelenska a mentionat ca Ucraina a avut ghinionul sa aiba un vecin cum este Rusia,…

- 20 mai. Primaria Alba Iulia: Lucrari de mentenanța și verificare a funcționarii sistemului de alarmare publica. Zonele vizate 20 mai. Primaria Alba Iulia: Lucrari de mentenanța și verificare a funcționarii sistemului de alarmare publica. Zonele vizate „Atenționam cetațenii ca in data de 20.05.2022 vor…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Suceava, fiul fostului director al Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Dragoi, a murit intr-un accident petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, pe raza județului Bistrița-Nasaud, la ...