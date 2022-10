Se întâmplă în Gorj. Femeie moartă în grădină, mâncată de câini. Vecinul ei, găsit cu venele tăiate O batrana din comuna Danești, județul Gorj, a fost gasita moarta in gradina vecinului sau. Femeia avea mai multe mușcaturi de caine pe corp. Vecinii spun ca nu o mai vazusera de doua-trei zile. Mai mult, in locuința a fost gasit un barbat cu venele taiate, in stare de inconștiența. Acesta a fost resuscitat și și-a revenit, aflandu-se in prezent la spital. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat. Cei doi sunt cunoscuți cu viciul alcoolului și obișnuiau sa se mai viziteze, pentru a consuma impreuna bauturi alcoolice. „Astazi, de dimineața (n.r. – joi, 27 noiembrie) a gasit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale de urgența dupa ce a fost indemnata sa paraseasca sala de judecata a Curții de Apel Balți. Astfel, potrivit martorilor, femeia a intrat in ședința cu telefonul aprins avand intenția sa transmita live prestația completului de judecata. In consecința, judecatorii…

- O femeie dintr-o localitate din Timiș a avut parte de un sfarsit tragic. Dupa ce soțul i-ar fi reproșat ca bea prea mult, tanara s-a infuriat, a luat un cuțit și s-a injunghiat intr-un picior, taindu-si artera femurala, informeaza Observatornews. Tragedia a avut loc sambata seara, in localitatea timisana…

- "Politistii ieseni cauta o femeie, de 66 de ani care a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112." Asa suna anuntul transmis in weekend…

- Noi date despre dubla tragedie din Capitala au aparut in ultimele ore. S-a descoperit și cine era barbatul care a preferat sa se sinucida, alaturi de soția sa. Un bilet de adop a fost gasit de polițiști, in care este scris mesajul dramatic lasat pentru fiul lor stabilit in Belgia.Cei doi pensionari…

- O femeie acuzata ca și-a insușit in luna august 21.800 de lei, ramași blocați intr-un bancomat din Targu Mures, dupa o eroare a aparatului, este cautata de politisti, care cer ajutorul populatiei pentru a gasi. Poliția locala a publicat imaginea surprinsa de camerele de supraveghere luna trecuta cu…

- Detalii privind crima socanta din raionul Nisporeni. O femeie si-ar fi omorat copilul in varsta de 7 ani, iar ulterior ar fi incercat sa-si puna capat zilelor. Suspecta a fost retinuta de oamenii legii, care au anuntat ca vor solicita in instanta 30 de zile de arest preventiv.

- O femeie din București a fost jefuita in liftul blocului in care locuiește, fiindu-i furați 25.000 de lei din poșeta. Poliția Capitalei a anunțat vineri ca jaful a fost comis de alte doua femei, care au urmarit-o pe victima la banca, informeaza News.ro. Poliția Capitalei a anunțat ca joi au fost facute…

- Polițiștii italieni au pornit o ancheta și incearca din rasputeri sa reconstruiasca ultima noapte din viața celor doua surori care au pierit ucise de tren in Italia. Mama fetelor, o romanca ce a incercat sa iși refaca viața alaturi de un barbat italian, e