Se îngroașă gluma: Grupul Wagner face recrutări în Polonia Politia din Polonia a confiscat stickere care par sa aiba ca scop recrutarea de personal pentru grupul rus de mercenari Wagner, relateaza dpa. Stickerele de marimea unei coli A5 au fost vazute de cetateni in mai multe cartiere din orasul Cracovia, in sudul Poloniei, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a politiei locale pentru dpa. Stickerele prezinta logo-ul Wagner, sub care este scris in engleza: "Suntem aici. Alaturati-va noua". Codul QR de dedesubt trimite la un site de recrutare a grupului de mercenari, potrivit politiei, scrie agerpres.ro. Polonia a dat semne de nervozitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

