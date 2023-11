Timp de aproape doua saptamani, circulația rutiera pe strada Sf. Apostoli Petru și Pavel, intre strada Holdelor și Calea Sever Bocu va fi inchisa. Societatea Aquatim va monta in zona o conducta de apa in lungime de 667 de metri. La solicitarea Aquatim, Comisia de Circulație din cadrul Primariei Municipiului Timișoara a aprobat restricționarea traficului ... The post Se inchide parțial circulatia rutiera pe strada Sf. Apostoli Petru și Pavel. Lucrarile din zona, aproape de final appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .