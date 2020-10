Se închide EUROPA? Restricții fără precedent în tot mai multe țări In fața exploziei de imbolnaviri de Covid, tot mai multe țari sunt obligate sa impuna din nou restricții. Parizienii vor fi siliți sa-și reduca interacțiunile incepand de luni, dupa ce in ultimele saptamani numarul de cazuri a depașit zilnic 10.000. Atat Cehia cat și Polonia au raportat cifre record: 3.500 de infectari, respectiv 2.300. Și Rusia revine la situația grava din primavara: joi au fost inregistrate peste 9.400 de noi imbolnaviri, cel mai mare numar zilnic dupa data de 23 mai. In Paris, dar si in Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse si Saint-Etienne, cazurile se inmultesc alarmant, iar autoritatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

