Se închide DJ 675B pentru lucrări de reabilitare Un drum județean din Gorj se inchide temporar de astazi pentru lucrari de reabilitare. In perioada 22 iunie – 22 august, va fi inchisa circulația rutiera pe tronsonul de drum județean 675B, intre localitațile Zorlești și Alimpești, km 21+400-km 25+000, in vederea executarii lucrarilor de inlocuire a sistemului rutier. Circulația va fi deviata pe urmatoarele rute ocolitoare: DN 67 Campu Mare – Bengești – Bumbești Pițic – Poienari – Ciupercenii de Olteț; DJ 661 Albeni – DN 67 Bengești – Bumbești Pițic – Poienari – Ciupercenii de Olteț. Investiția pentru „Modernizare drum județean (675B) ce traverseaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 22 iunie pe drumul județean 675B Zorlești – Alimpești va fi inchisa circulația rutiera. Timp de doua luni șoferii vor folosi rute ocolitoare. De luni 22 iunie și pana in 22 august circulația rutiera pe tronsonul de drum județean 675B intre localitațile Zorlești și Alimpești, km…

- Un tren de calatori este oprit și are deja o intarziere de 70 de minute, dupa ce, in județul Gorj, in firul de contact s-a intrerupt tensiunea. Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza ca circulația feroviara este oprita pe secția de cale ferata 202, intre stațiile Pietrele Albe-Strambuța, județul…

- Primaria Brașov va lansa, saptamana viitoare, licitația pentru proiectarea Park&Ride-ului cu 700 de locuri de parcare, ce va fi construit langa viitoarea Sala Polivalenta din Bartolomeu. Investiția este realizata cu 98% fonduri nerambursabile, prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritara 4 a…

- Circulatia autovehiculelor va fi interzisa miercuri, 3 iunie si joi, 4 iunie, in intervalul orar 19:30 05:00, pe portiunea cuprinsa intre strada Constantin Bratescu si bulevardul Alexandru Lapusneanu.Echipele SC Confort Urban SRL vor interveni cu utilaje pentru a continua lucrarile de asfaltare a carosabilului,…

- Accidentul s-a petrecut in Piștești, judetul Gorj. Șoferul a incercat sa evite animalul și a parasit partea carosabila. "Șoferul e ranit ușor, fiind transportat la spital, iar caprioara a decedat și a fost preluata de paznicii de vanatoare. In cauza se efectueaza cercetari pentru vatamare…

- Datorita lucrarilor de modernizare a Drumului Judetean 173C (Bistrita-Budacu de Jos) si a alunecarilor de teren aparute la iesirea din intravilanul Municipiului Bistrita (km 3+0,62), pentru siguranta participantilor la trafic, incepand de astazi circulatia rutiera este interzisa pe acest tronson pana…

- Spatiul verde (cunoscut localnicilor sub mult mai prozaicul nume de „Parcul CFR”) este in prezent intr-o stare destul de proasta. Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local, iar banii necesari derularii investitiei ar putea fi obtinuti prin POR 2014-2020.

- Lucrarile de modernizare a structurii rutiere de pe DJ 675B sunt in plina desfașurare. Se asigura continuitatea derularii proiectelor de standardizare la parametrii tehnici corespunzatori a rețelei de drumuri publice județene aflata in administrarea Consiliul Județean (CJ) Gorj, in scopul garantarii…