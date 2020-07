Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea COVID-19, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Decizia a fost luata in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a…

- Organizatiile neguvernamentale implicate in politica din Ungaria vor trebui in continuare sa isi dezvaluie donatiile straine, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a stabilit ca pozitia Budapestei privind finantarea din afara tarii incalca legislatia…

- Comisia Europeana a deschis miercuri o noua procedura de infringement impotriva Poloniei din cauza unei legi ce permite sanctionarea judecatorilor care critica reformele controversate ale justitiei introduse in tara, renuntand sa ia o decizie similara in privinta Ungariei pentru prerogativele extinse…