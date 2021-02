Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 28 februarie la Alba Iulia, vor fi organizate activitați de comemorare cu ocazia implinirii a 236 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan. Incepand cu ora 12.00, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din municipiu vor fi organizate activitați de cinstire și comerare a conducatorilor…

- DUMINICA: Comemorarea a 236 ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan. PROGRAMUL activitatilor desfașurate la Obelisc și pe Dealul Furcilor din Alba Iulia Implinirea a 235 de ani de la martiriul conducatorilor Rascoalei țaranești de la 1784 din Transilvania, lui Horea, Cloșca și Crișan, va fi…

- Parinții unor elevi de clasa a VIII-a de la școli gimnaziale din Alba Iulia continua demersul inițiat in urma cu cateva saptamani și au transmis un memoriu la Ministerul Educației, in incercarea de a convinge autoritațile sa nu renunțe la o clasa de Mate-info de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și…

- Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a implinit pe data de 3 februerie 2021, 102 ani de la inființare, dar și de la deschiderea oficiala a cursurilor liceului, care a avut loc in 1919, la un an de la Marea Unire. Cu aceasta ocazie, a fost lansat un film despre unitatea de […] Citește…

- Mai mulți parinți care au copii in clasa a VIII-a la școli gimnaziale din Alba Iulia cer sa nu se renunțe la clasa de Matematica-Informatica de la Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, propusa sa nu mai apara in planul de școlarizare pe anul viitor. Atrag atenția ca este vorba despre un profil…

- Ziarul Unirea O clasa prestigioasa de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va DISPAREA, incepand de anul viitor. Care este profilul sau Una dintre cele mai prestigioase unitați de invațamant din județul Alba, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va incepe…

- Un medic din Alba, in fruntea celei mai valoroase echipe de cercetarori in domeniul terapiei celulare din lume Un medic din Alba Iulia a ajuns șeful celei mai valoroase echipe de cercetarori in domeniul terapiei celulare, din lume. Remus Vezan a absolvit Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”,…

- De-a rasul-plansul! ,,Notele” pe care mai mulți elevi ai Colegiului National „Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia le-au lasat profesorilor lor Elevii Colegiului National „Horea, Closca si Crisan” Alba Iulia nu duc nici de aceasta data lipsa de creativitate. Pe un website de ,,note și recenzii” pe care…