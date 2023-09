Construirea unui aeroport internațional prin contribuția Sectorului 4 al Municipiului București, in colaborare cu Consiliul Județean Giurgiu, a intrat in linie dreapta. Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat in ședința de astazi asocierea intre cele doua entitați administrative, in vederea finanțarii și realizarii in comun a acestui proiect de investiții deosebit de important pentru […] The post Se face aeroport in Sectorul 4: Proiectul aeroportului din sudul Capitalei a primit unda verde din partea Consiliului Local Sector 4 first appeared on Ziarul National .