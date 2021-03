Se extinde interdicția de circulație pe timpul nopții? Noi restricții luate în calcul de Guvern Masurile restrictive anti-pandemie s-ar putea inaspri in Romania. Guvernul ia in calcul extinderea interdicției de circulație pe timpul nopții. Conform surselor Agerpres , circulația persoanelor ar putea fi interzisa in intervalul orar 22.00-05.00. Pana in prezent cetațenii nu aveau voie sa iasa din case dupa ora 23.00 daca nu aveau motive bine intemeiate. In prezent, persoanele care parasesc locuinta dupa ora 23.00 trebuie sa comleteze o declaratie pe proprie raspundere. The post Se extinde interdicția de circulație pe timpul nopții? Noi restricții luate in calcul de Guvern appeared first on… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul sa limiteze circulatia persoanelor in timpul noptii de la ora 22,00, potrivit unor surse guvernamentale. In prezent, restrictiile de circulatie sunt impuse de la ora 23,00, iar persoanele care parasesc locuinta dupa aceasta ora trebuie sa aiba asupra lor o declaratie…

- Guvernul ia in calcul sa prelungeasca cu o ora restricțiile de circulație pe timpul nopții in toata Romania, devansand cu o ora, de la 23.00 la 22.00, interdicția de ieșire din casa, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale. O alta masura luata in calcul este interdicția pentru unitațile de…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Guvernul marocan a anuntat luni o interdictie de circulatie pe timpul noptii la nivel national si noi masuri restrictive, cu incepere de miercuri si pentru o durata de trei saptamani, pentru a incerca sa opreasca raspandirea pandemiei de COVID-19, noteaza AFP preluat de agerpres. Autoritatile marocane…

- Guvernul ceh a anuntat luni reinstaurarea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii (23:00 - 5:00), precum si reinchiderea restaurantelor si barurilor din tara incepand de vineri, incluzand Craciunul, dupa o crestere semnificativa a contagierilor cu coronavirus, informeaza AFP, Reuters si EFE.…

- Guvernul ceh a anuntat luni reinstaurarea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii (23:00 – 5:00), precum si reinchiderea restaurantelor si barurilor din tara incepand de vineri, incluzand Craciunul, dupa o crestere semnificativa a contagierilor cu coronavirus, informeaza AFP, Reuters si EFE.…

- Cehia a anunțat, luni, reinstaurarea interdicției de circulație pe timpul nopții, in intervalul 23:00 – 05:00. De asemenea, vor fi inchise din nou restaurantele și barurile din țara incepand de vineri. Masurile vor fi valabile inclusiv de Craciun, relateaza Agerpres.Totodata,masurile includ și limitarea…

- Guvernul ceh a anuntat luni reinstaurarea unei interdictii de circulatie pe timpul noptii (23:00 - 5:00), precum si reinchiderea restaurantelor si barurilor din tara incepand de vineri, incluzand Craciunul, dupa o crestere semnificativa a contagierilor cu coronavirus, informeaza AFP, Reuters si EFE,…