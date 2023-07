Se elimină prin noua formulă de calcul a pensiilor! Schimbare majoră făcută publică de președintele Casei de Pensii Se pregatește o schimbare majora in noua Lege a pensiilor, prin care ar urma sa fie rezolvate inechitațile din sistemul public de pensii. CITESTE SI Alpinistul Horia Colibașanu, din nou 'in varful lumii': Al 10-lea varf de peste 8000 de metri, urcat in 12 ore 23:21 100 VIDEO - Vicepreședintele SUA afirma ca trebuie sa 'reducem populația' pentru a lupta impotriva schimbarilor climatice 23:08 1764 Cițu se opune planului facut de Economia se duce in cap' 22:55 1061 Urmarile tragice ale razboiului asupra civililor - Doi copii, raniți de un dispozitiv exploziv… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Alpinistul timișorean Horia Colibașanu și-a inscris o noua reușita in palmares, dupa ce a cucerit varful Broad Peak.Alpinistul Horia Colibașanu a reușit sa urce pe cel de-al doisprezecelea munte ca inalțime de pe planeta, Broad Peak (8.051 metri), aflat la granița dintre Pakistan și China, informeaza…

- Șeful Casei de Pensii a declarat ca in noua Lege a pensiilor publice, care ar urma sa modifice Legea nr. 263/2010, ar trebui eliminat indicele de corecție din noua formula de calcul a pensiilor. Daniel Baciu a explicat ca indicele de corecție din Legea nr. 263/2010 a funcționat pana in momentul in care…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa numeasca un nou purtator de cuvant al Guvernului, iar alesul este jurnalistul TVR, Mihai Constantin. Acesta il va inlocui pe Dan Carbunaru, cel care a fost purtatorul de cuvant al premierului Nicolae Ciuca.Mihai Constantin lucreaza de peste 20 de ani in Televiziunea…

- Noi detalii din discuția șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, cu angajații Procuraturi Anticorupție ies la iveala, dupa ce pe rețelele de socializare a fost data publicitații interceptarea audio integrala. Conform inregistrarii, procurorul șef de la anticorupție iși avertizeaza angajații…

- Un proiect de lege in baza caruia permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete a fost adoptat, joi, de Camera Deputaților in calitate de for decizional. Actul normativ va fi transmis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Proiectul…

- Pe langa noua formula de calcul in baza careia sa fie recalculate toate dosarele, inclusiv cele aflate acum in plata, noua lege a pensiilor trebuie sa introduca și o creștere a varstei de pensionare in cazul femeilor, astfel incat sa fie egala cu cea a barbaților, dar și o varsta optionala pensionare…

- Inregistrarea video a depozitiei lui Trump in procesul de viol a fost facuta publica: Fostul presedinte o confunda pe reclamanta cu fost sa soțieAvocatii scriitoarei E. Jean Carroll au facut publice aproximativ 48 de minute din inregistrarea video a depozitiei prezentate in timpul procesului in care…

- Virsta medie a celor care se ocupa cu afaceri agricole in R.Moldova este de 53 de ani și doar una din zece persoane are moștenitori care vor continua afacerea. O spune Vladimir Bolea, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, potrivit caruia, in urmatorii 10 ani, este necesara o schimbare majora…