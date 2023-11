Stiri pe aceeasi tema

- West Side Christmas Market isi deschide portile miercuri, la ora 19:00, in Parcul Drumul Taberei, a informat, luni, Primaria Sectorului 6. In 2022, West Side Christmas Market a fost votat cel mai frumos targ de Craciun din Romania si a atras 1 milion de vizitatori.

- ”Targul de Craciun” se va deschide in centrul municipiului Suceava pe data de 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei și va funcționa pana pe data de 15 ianuarie, 2024. Pentru organizarea acestuia, Primaria municipiului Suceava va realiza un parteneriat cu Asociația ”Produs in Bucovina” careia ii va pune la…

- Vești bune in randul elevilor din București, deoarece vor beneficia de o zi de vacanța adiționala in acest an școlar. Din ce motiv s-a luat o astfel de decizie. Copiii din Capitala vor sta acasa spre deosebire de colegii din alte județe ale Romaniei.