- In weekendul 16-17 septembrie, la Crama Domneasca din Slanic Moldova se deschide Mustaria, ocazie cu care va avea loc un festival culinar și artistic, unde sunt așteptați iubitorii de mancaruri tradiționale și muzica populara. Gazdele evenimentului vor fi binecunoscuta interpreta de muzica populara…

- In Sala ,,Amfiteatru” a Complexului hotelier ,,Panoramic” din stațiunea Slanic-Moldova, are loc, joi, 31 august, cu incepere de la ora 12.30, primul eveniment dedicat lui Ion Creanga, cel care a vizitat aceste locuri in anii 1884, 1885 și 1886, pentru a se trata cu apele tamaduitoare de aici. Evenimentul…

- S-a intors Valcovimea Sa. A binevoit sa se intoarca. Of, ce emoții, ce fiori hermeneutici a provocat in breasla presarilor! I se zicea Eminența Cenușie; de partid și de stat. Cugeta singuratic, emoționant de profund, aidoma unui salvator, la arhitectura bugetului național. Cand finaliza truda, nația…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat lansarea unui proiect vital in localitatea Slanic Moldova, cu scopul de a spori protecția și conservarea biodiversitații, precum și de a contribui la refacerea ecosistemelor afectate din aceasta regiune. Proiectul propus nu se limiteaza doar la protejarea…

- Lions Club Moldova Bacau deschide, miercuri, 16 august, ediția a XXVI-a a tradiționalei Tabere pentru copii insulino-dependenți. „Tabara – am aflat de la președintele in exercițiu al clubului bacauan, economistul Costin Ivan – va fi organizata pentru 11 copii, dintre care șase fete și cinci baieți,…

- Astazi, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a inaugurat oficial Baza Salvamont ultramoderna din zona cascadei raului Slanic, marcand o noua etapa in asigurarea siguranței drumeților și pasionaților de sporturi montane in regiunea Nemira. Construcția acestei baze de salvare, realizata…

- Pentru a permite realizarea unor lucrari de catre Transgaz, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale marți, 25 iulie, intre orele 9.00 – 22.00, in localitatea Slanic Moldova din județul Bacau. Vor fi afectați consumatori care locuiesc pe strazile Ștefan cel…

- In stațiunea Slanic-Moldova, are loc, in perioada 3 – 6 iulie, un important eveniment internațional, care va reuni 30 de primari din Spania, Italia, Grecia și Polonia și 24 de primari din Romania, in cadrul proiectului ,,Active EUCitizens: Think Global, Act local”. Proiectul este initiat de Asociatia…