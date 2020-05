Se deschide cel mai frumos tronson din Transalpina. Cum se va putea circula VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai frumos tronson din Transalpina (DN 67C), cuprins intre Ranca si Obarsia Lotrului, se deschide sambata dimineața, anunța MEDIAFAX.Circulația intre Ranca si Obarsia Lotrului se deschide la ora 8.00 și va fi permisa in intervalul orar 8.00 - 20.00. Citește și: Violeta Alexandru…

- Cea mai inalta șosea din țara se va redeschide la finalul saptamanii viitoare. Este decizia luata de autoritațile centrale la propunerea secției locale de Drumuri Naționale Targu Jiu. Inca se mai executa lucrari de amenajare pe cel mai inalt drum din Romania. Acesta atrage an de an sute de mii de turiști.…

- Salina Turda se va deschide publicului incepand cu data de 18 mai! In perioada starii de urgența s-au realizat numeroase lucrari de renovare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Poliția de frontiera a anunțat in aceasta dimineața ca incepand de astazi se modifica condițiile și intervalul orar in care se poate intra in Ungaria, prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I. Astfel, incepand din data de 05.05.2020, autoritațile maghiare vor permite intrarea in Ungaria a cetațenilor…

- Drumarii pregatesc in continuare șoseaua Transalpina pentru a elimina zapada de pe carosabil. Este a doua saptamana in care utilajele de deszapezire intervin pe cea mai inalta șosea din țara. Sunt zone in care zapada este in continuare foarte mare. Dupa ce va fi inlaturata zapada, se va trece la refacerea…

- Drumarii au inceput sa deszapezeasca Transalpina, cel mai inalt drum din Romania. Primul val de turisti este asteptat dupa ce se va relua circulația, așa ca vor ca drumul sa fie pregatit pentru iubitorii muntelui.Pana la sfarșitul lunii mai, drumarii spera ca tronsonul dintre Ranca și Obarșia…

- Un gest frumos. In plina pandemie de coronavirus, o asistenta medicala s-a intors din Austria pentru a-i ajuta pe colegii din Gorj, informeaza gds.ro. Cu o experiența de șase ani in sistemul de sanatate austriac, Lavinia Maria Cirstea a renunțat la locul de munca stabil și la salariul din Austria. „Poate…

- In fiecare an, pe vremea aceasta devenim elevi. La catedra este primavara, imbracata frumos, fascinant de frumos. Si zambeste, este plina de poezie, se aude in surdina si un vals, valsul florilor. Nu spune nimic, se lasa doar privita in toata splendoarea reinvierilor ei, ne invita parca la reinceputuri,…