Se deschide cea de-a 73-a stagiune din ­istoria Teatrului „Toma Caragiu“ din Ploieşti Teatrul ploiestan se pregatește sa iși deschida porțile pentru cea de-a 73-a stagiune din istoria sa. Astfel, vineri, 2 septembrie, de la ora 20.30, actorii sectiei Drama vor susține prima reprezentație din aceasta toamna in sala Amfiteatru a Teatrului Național București, unde va putea fi vizionata producția „Toxic”, de Bruce Kane. Despre spectacol, intr-un comunicat transmis de reprezentantii teatrului se precizeaza :”Șase cupluri se intalnesc, se atrag și iși oglindesc unul in celalalt ranile nevindecate, intr-un spectacol regizat de Florin Piersic jr., avandu-i in distribuție pe actorii Bogdan… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Hercules a debutat oficial in 25 iulie. Peste 2500 de copii sunt deja inscriși la ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ????????????????̦???????????????? ????̂???? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? oferite…

- Va invitam pe 22 iulie la Romexpo in aer liber la a treia editie a showului Subcarpati – Da-i Foale. Vom avea parte de un show cu totul special alaturi de trupa si invitaii lor. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C, din Bulevardul Expozitiei, incepand cu…

- Ministerul Educației a lansat in consultare Ghidul solicitantului pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru invațamant dual Ministerul Educației a lansat in consultare publica ghidul solicitantului „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru invațamant dual”care iși propune…

- Vineri,1 Iulie 12:00 Dreambuilders - Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic, Normal, AG 12:30 Fireheart - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG 13:00 Minionii 2 (dub)3D - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Premiera, AG 14:00 Minionii 2 (dub)3D - Animatie, Aventuri, Comedie,…

- Primarul Bacaului a propus Consiliului Local aprobarea unui program de masuri pentru intreținerea și buna gospodarire a orașului, pentru a rezolva problema terenurilor private neingrijite. „Prin acest program vom ajunge la acei proprietarii de terenuri private care, din pacate, nu iși fac datoria legala…

- Mai multe localitati din judetul Vrancea primesc apa potabila cu program din cauza secetei dar si a faptului ca, mai ales in zonele rurale, apa potabila este folosita in scop agricol, potrivit directorului societatii CUP Focsani, Gheorghe Vasilescu. ‘Perioada este declarata ca una secetoasa in zona…

- Tinerii care au virsta cuprinsa intre 14 și 35 de ani, și sint din raioanele Florești, Șoldanești, Soroca, Rișcani, pot beneficia de un program complex de activitați in cadrul proiectului „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor tinerilor și incluziune sociala”. Vor fi selectați…

- Primaria Comunei Tureni, in parteneriat cu Școala Gimnaziala Tureni, va invita la serbarile de Ziua Internaționala a Copilului, miercuri, 1 iunie 2022. Program de Ziua Copilului: Gradinița... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!