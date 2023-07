O firma din judetul Salaj si-a deschis punct de lucru la Costinesti

Societatea Drimos New Concept SRL si a deschis un punct de lucru in statiunea Costinesti, judetul Constanta. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial asociatul unic al societatii, Andreea Georgiana Leitan a decis modificarea actului constitutiv al societatii,… [citeste mai departe]