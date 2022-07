Se demolează Cathedral Plaza! Nicușor Dan a semnat deja Cathedral Plaza, complexul de 19 etaje de birouri din centrul Bucureștiului, situat la intersecția strazilor General Berthelot și Luterana, va fi demolat, conform primarului Capitalei, Nicușor Dan. Curtea de Apel Suceava a decis la 12 iulie 2011, in urma unui proces care a durat cinci ani, ca imobilul Cathedral Plaza este construit ilegal. In data de 11 septembrie 2015 Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv și irevocabil cererea de suspendare a executarii silite privind desființarea Cathedral Plaza, formulata de primarul Oprescu. ”Am semnat azi dimineața dispoziția de demolare pentru Cathedral… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

