Se dau bani de la stat! Ce trebuie să faci pentru a primi 20.000 DE LEI Toate documentele inregistrate cu succes in aplicația informatica, precum și cele inregistrate in registrul instalatorilor care nu au fost incarcate in aplicație pana la momentul suspendarii accesului in aplicația informatica, sunt acceptate de Administrația Fondului pentru Mediu ca fiind depuse in termen, in vederea analizarii, arata instituția. S-a dat LEGEA! Toti romanii sunt obligati sa faca asta de la 1 IANUARIE 2020 Persoanele fizice care nu au depus și nu au inregistrat documentele la instalatorii validați pana in data de 10 septembrie, vor avea posibilitatea de a depune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

