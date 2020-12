Se confirmă SCANDALUL URIAȘ din PNL! Lider din partid: 'Plecați acasă și lăsați partidul pe mâna celor performanțil' Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe (PNL), acuza faptul ca unele persoane din partid - fara insa sa nominalizeze - au confiscat formațiunea politica pe „persoana fizica”. El a mai precizat ca unele persoane fara performanța in politica trebuie excluse din partid: „Plecați acasa și lasați partidul pe mana celor performanți!” Asistam la Ciolaniada grețoasa in partid, intre diverse personaje, unele lipsite de valoare politica. Am tot așteptat ca oamenii cu valoare politica sa fie cei care sa decida in acest partid. Ultimele evenimente din partid mi-au demonstrat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

