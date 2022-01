Stiri pe aceeasi tema

- ”Asa cum arata proiectul de buget national in acest moment, veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2022 vor fi la jumatate din veniturile reale ale Primariei municipiului Bucuresti in 2021 ceea ce va pune Primaria municipiului Bucuresti in imposibilitate de a asigura serviciile publice…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a explicat ca grupul parlamentar al PSD il propune pe fratele lui Paul Stanescu, Alexandru Stanescu, pentru comitetul de supraveghere al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energie, „pentru ca a contat foarte mult ca este unul dintre fostii parlamentari care nu…

- Surse politice au precizat, marti, ca, la sedinta coalitiei de la ora 15.00, se vor finaliza discutiile despre impartirea functiilor de prefect din tara. De asemenea, se va discuta din nou despre taxa de 1 la suta pentru companiile mari. Potrivit surselor citate, premierul Nicolae Ciuca nu vrea ca…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri la Ziua de Cluj ca noul guvern PSD-PNL-UDMR trebuie sa duca la capat marile reforme ale țarii pentru ca aceasta coaliție intre dreapta și stanga sa fie justificata. „Criza politica e inchisa in acest moment, dar este important…

- La un an de la instalarea in funcție, administrația Soare prezinta primele progrese vizibile. In cursul acestei saptamani va fi finalizata investiția in cele doua terenuri de sport din Parcul Tineretului. De asemenea, a fost incheiata reabilitarea terenului de sport din Cartierul «500», in imediata…

- Primarul orașului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a scris pe Facebook ca a finalizat modernizarea unui stadion. Acest stadion are și o pista de atletism… „Stadionul CIL, complet reamenajat, dotat cu pista de alergare moderna, gazon nou si instalatie subterana de irigare! O investitie in valoare de 260.000…

- Comisia de Circulație a Primariei Timișoara ia decizii, dar nu le transmite mai departe. Mai mulți șoferi s-au trezit cu amenzi dupa ce și-au parcat mașinile acolo unde le lasau de-o viața. Oamenii spun ca semnele de circulație au fost puse peste noapte, iar tot peste noapte s-ar fi dat și sancțiunile.

- Un Raport al Camerei de Conturi Ialomița confirma faptul ca ex-primarul comunei Barcanești, Daniel Popa, a prejudiciat bugetul local cu peste 400 mii de lei. Fostul edil local risca o condamnare penala de la 2 la 7 ani. Concluziile Camerei de Conturi In perioada 2019-2020, ziarul nostru dezvaluia modul…