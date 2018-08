Se caută voluntari pentru FILIT Voluntarii vor avea ocazia sa intalneasca unele dintre cele mai importante nume ale literaturii universale contemporane, atat scriitori, dar si traducatori sau oameni de cultura. Voluntarii vor lucra alaturi de echipa de organizare in perioada premergatoare festivalului si in timpul acestuia. Departamentele in care pot activa sunt „Invitati", „Logistica", „Evenimente/Proiecte", „Casa FILIT" (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

