- Patru noi posturi de asistenți maternali profesioniști sunt scoase la concurs decatre Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Arad in cadrul unui proiect co-finanațat cu fonduri europene.

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Botoșani este partenera intr-un amplu proiect derulat cu ANPC intitulat Team Up: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU).

- Dupa ce in cursul anului 2019 au fost angajați 25 de asistenți maternali profesioniști, și in acest an Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu va angaja alți 25 de asistenti maternali profesionisti. In cadrul unui proiect cu finanțare europeana, recrutarea persoanelor care…

- In cadrul proiectului “TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sibiu a demarat o noua campanie de identificare și recrutare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal profesionist. Read…

- Primul pas a fost facut anul acesta: site-ul institutiei a fost adaptat pentru nevazatori! Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov a anuntat ca a continuat demersurile de a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati la informatiile furnizate de institutie,…

- 180 de dosare de violenta domestica au fost inregistrate de la inceutul anului și pana acum, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov. Statistica a fost oferita de reprezentantii institutiei, cu prilejul Zilei Internationale pentru eliminarea violentei domestice,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui a sesizat DIICOT cu privire la cazul unor copii de 11 si, respectiv, 13 ani care ar fi fost exploatati prin munca si in stare de malnutritie, au anuntat reprezentantii institutiei. Cazul copiilor a ajuns in atentia opiniei…