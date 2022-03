Consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoana fizica, in perioada 10.03.2022 – 29.04.2022. In conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, cu modificarile și completarile ulterioare și Dispoziția Primarului Municipiului Baia Mare nr. 183/18.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfașurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizica la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare, spital…