Se blochează Bulevardul ”Pardon” Dupa aproape o luna de la introducerea cererii in instanța pentru anularea autorizației de construire care a stat la baza lucrarilor de reabilitare a Bulevardului ”Pardon”, activitatea de șantier se va suspenda. Acest lucru a fost anunțat de primarița Elena Lasconi, dupa ce prefectul Perianu a atenționat asupra prevederilor legale care impuneau stoparea lucrarilor imediat […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

