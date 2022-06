Stiri pe aceeasi tema

Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca Hotararea Consiliului Local Brasov prin care a fost reziliat unilateral contractul cu firma P&P, ce administra parcarile publice cu plata din municipiu, este ilegala.

Curtea de Apel București reia, marți, discuțiile in dosarul de mare corupție al fostului ministru Elena Udrea, privind modalitatea de incasare a unor sume de bani pentru partid de la omul de afaceri din Energie, Bogdan Buzaianu, pe fondul tunului politic pus pe compania acestuia, Energy Holding.

Instanța suprema detaliaza expertiza tehnica ce a avut loc in cursul judecații pe fond in dosarul de mare corupție Baza Cutezatorii, caz in care DNA, la momentul trimiterii in judecata stabilise un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.

Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema, continua, luni, dezbaterile in cazul celei de-a doua cai extraordinare de atac a Elenei Udrea, introdusa la instanța imediat dupa condamnarea sa definitiva in dosarul Gala Bute și dupa ce CCR a dictat deciziile de neconstituționalitate privind…

Un complet de trei judecatori de la instanța suprema a stabilit pentru luni lluarea deciziei privind excepții de neconstituționalitate invocate in mega-dosarul retrocedarilor de paduri din Brașov, in care fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat de Curtea de Apel Brașov.

Curtea de Apel București a reluat, luni, dezbaterile in marele dosar de corupție privind presupusa geanta cu valuta ajunsa la sediul PDL de la omul de afaceri din energie Bogdan Buzaianu, caz aflat aproape de final.

Un complet de cinci judecatori de la ICCJ reia, luni, in discuție apelul DNA impotriva deciziei unui complet de trei magistrați de la aceeași instanța de achitare a demnitarului pentru trafic de influența privind favorizarea firmei unui afacerist.

Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronuntat, marti, in procesul care vizeaza marca Steaua, intre FCSB si Clubul Sportiv al Armatei. Instanta a admis recursurile ambelor parti si a decis sa trimita dosarul pentru rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti.