Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul RPC Group a pregatit proiectul imobiliar mixt de case, apartamente și spații comerciale: RPC Village. Localizat in partea de vest a Timișoarei, in zona Mehala, cartierul rezidențial integreaza in prima etapa 30 construcții de tip duplex avand zid dublu si 52 de apartamente cu strazi asfaltate,…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat marti in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News ca in momentul in care premierul isi depune mandatul, undeva in luna mai, tot guvernul este demis, iar viitorul Guvern nu va avea doar un premier nou si pot fi si ministri noi, dar in acelasi…

- A mai ramas o luna pana la a VIII a ediție a Cupei Rotary de TIR sportiv, organizata de Clubul Rotary Campia Turzii. Anul acesta, fondurile colectate vor merge spre victimele cutremurelor din Turcia și Siria. Competiția va avea loc in 13 mai, la Poligonul “Opriș Tiberiu” din Luduș, incepand cu ora 08:30,…

- RPC Group a finalizat cele 90 de apartamente din ansamblul City Gate Mosnita Noua, primii locatari se bucura deja de noua lor locuința, iar alții se ocupa deja de mobilarea viitorului lor camin. City Gate este localizat la intrare in Mosnita Noua, la Strada Principala, chiar la limita dintre Timișoara…

- La un pas de tragedie. O eleva a fost surprinsa in timp ce trecea strada in loc nepermis, rasarind de dupa mașinile parcate. Momentul a fost filmat de o camera de bord, iar imaginile video au fost publicate pe rețele.

- Disputele legate de aprobarea construcției unui bloc intr-o zona de case, respectiv pe strada Fluturilor din Municipiul Campia Turzii, au continuat și astazi in cadrul ședinței de consiliu local. Este vorba de „Proiect de hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea DESFIINȚARE…

- Imaginile inregistrate pe 18 martie 2023 arata un stadiu avansat al lucrarilor, cu utilaje și muncitori in acțiune pe o suprafața insemnata.Joncțiunea dintre cele doua șosele de mare viteza este realizata de asocierea turca Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, ca parte a lotului 1 al A0 Sud,…

- Continua verificarile polițiștilor locali la proprietarii de caini din Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale in zona de nord a orașului, in Calea Lipovei, Aradului și Mehala. Au verificat mai mulți proprietari, iar in urma controalelor au aplicat amenzi totale de peste 11.000 lei.